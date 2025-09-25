Un motorista resulta herido en Cangas tras colisionar contra un muro

Un motociclista ha resultado herido este jueves al mediodía mientras circulaba por Cangas, tras colisionar contra un muro, concretamente en la avenida de Bueu.

Al lugar acudió una ambulancia del 061 de soporte vital básico, pero dada la gravedad de hombre se requirió la presencia de un vehículo sanitario medicalizado, que trasladó a la víctima de este accidente a un hospital de Vigo.

El hombre respiraba con mucha dificultad, por lo que no se le pudieron practicar las pruebas de alcoholemia y drogas. No obstante, la posibilidad de que estuviera bajo la influencia de sustancias fue prácticamente descartada y se baraja como causa del siniestro el exceso de velocidad.

El casco del herido no presentaba ninguna grieta y parece que los golpes sufridos a consecuencia de la colisión habrían afectado a su pecho.