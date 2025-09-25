Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizan al conductor que huyó de un accidente en Abelendo

Una intervención de la Policía Local de Moaña. | FdV

REDACCIÓN

Moaña

Policía Local de Moaña y Policía Judicial de la Guardia Civil colaboraron para identificar, el martes, al conductor de un coche que se estrelló contra otro que estaba estacionado en Abelendo. El siniestro se registró el pasado 15 de septiembre pero el conductor arrancó el coche y se dio a la fuga. Para dar con él fue clave la colaboración de testigos del accidente, que informaron sobre las características del conductor y la marca del vehículo. El presunto culpable había reparado el vehículo rápidamente. Al principio el propietario negó los hechos, aunque finalmente se hizo cargo de lo ocurrido. Este tipo de fugas pueden derivar en una sanción administrativa por abandono del lugar del accidente.

