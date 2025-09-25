Los jóvenes de 21 años también podrán beneficiarse de los bonos de la piscina

El gobierno de Bueu llevará al próximo pleno el Reglamento de Régimen Interno de la piscina municipal, que incluye abonos y precios, y la declaración de servicio público que servirá para licitar su gestión de forma indirecta a un concesionario. El asunto se debatirá en la comisión informativa de este próximo lunes con los asuntos que irán a pleno, como la moción del PP contra la subida del recibo de la basura acordado por la junta de gobierno de la mancomunidade do Morrazo.

La declaración de servicio público y el régimen interno de la piscina vuelven a pleno para su aprobación definitiva después de su aprobación inicial en julio y con algún cambio, fruto del período de exposición pública en el que el PP, a través de su portavoz, Elena Estévez, presentó alegaciones, una de las cuales fue admitida ya que el Reglamento de Régimen Interno dejaba fuera del bono mocidade a los jóvenes de 21 años. Estévez pedía que se modificara el artículo 7 que establece un bono individual para personas entre 22 y 64 años (ambas inclusive) y un bono mocidade para los menores de 21 años, quedando fuera los jóvenes y las jóvenes de 21 años si no conviven en el mismo domicilio de la unidad familiar. Por eso pedía que el abono mocidade fuera para las personas de hasta 21 años inclusive que convivan o no en el mismo domicilio. En la respuesta a esta alegación, se admite el error técnico y se modifica poniendo menores de hasta 21 años.

La portavoz del PP también pedía que el abono familiar recogiera tres opciones: unidad familiar (dos miembros) 38,95 euros; de tres miembros 40,95 euros y de 4 o más miembros 44,95 euros (en todos IVA incluido) así como un abono de 3ª Idade e Xubilados (para menores de 65 años) y un abono social para personas desempleadas o en situación de emergencia social con un precio de 14,95 euros. Pero en este caso se rechaza ya que, en el caso de las tarifas de las familias numerosas, Tesorería entiende que la mejor fórmula de cobro es la que se presentó en el estudio económico y en el caso para las personas desempleadas, se entiende que las cuestiones de emergencia social de posibles usuarios se resolverán a través de otro tipo de ayudas tramitadas por Servicios Sociales.

Estévez demandaba igualmente establecer un horario de verano y de invierno ya que la propuesta es de horario partido todo el año. En su caso planteaba, pero no fue atendida esta alegación, una jornada continua en invierno, de lunes a viernes de 07:00 a 22:00 horas y sábados, de 09:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00. Y en verano (julio y agosto) de lunes a viernes, de 07:00 a 14:00 y de 17:00 a 22:00 y sábados de 09:30 a 13:30. Los domingos, siempre estará cerrada en invierno y en verano. No se admiten según se argumenta porque se tuvieron en cuenta los horarios fijados en el Reglamento para hacer los cálculos del coste salarial y funcionamiento del servicio.

Desafectación de cinco vehículos

La comisión también informará sobre la aprobación definitiva de la desafectación del dominio público de cinco vehículos que desde hace años están en la parcela municipal del polígono de Castiñeiras, muy deteriorados, inservibles para un servicio público en Obras o Policía, y no compensa su subasta pública ni sirven.