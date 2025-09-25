La huelga del SAF en Moaña afecta al servicio de acompañamiento de mayores
Los servicios mínimos garantizan todas las atenciones básicas
Trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Moaña celebraron ayer una nueva jornada de huelga y protesta en las escaleras del Concello, a la que se sumó también la alcaldesa, Leticia Santos. Fue la tercera jornada de huelga de este mes para exigir un «convenio digno» para las auxiliares de atención en el hogar y de residencias. Hoy será la cuarta jornada.
Trabajadoras, ayer, explicaron que todos los servicios esenciales a los usuarios están cubiertos en el municipio con los servicios mínimos del SAF. Únicamente se ven afectados los servicios de acompañamiento y ocio de los mayores. Son más de medio centenar las trabajadoras, en su inmensa mayoría mujeres, de este servicio.
Las protestas, convocadas en toda Galicia por el sindicato CIG-Servizos, denuncia el bloqueo de negociaciones de convenios colectivos y exige un protocolo que garantice la salud y la seguridad de las trabajadoras de esos servicios. El inicio de esta campaña de reivindicaciones de empleadas del SAF y de residencias privadas fue adoptado por CIG-Servizos a raíz del presunto asesinato a finales de julio en el municipio pontevedrés de O Porriño de una trabajadora social por la pareja de una persona usuaria de dicho servicio.
Precisamente hoy, en el pleno de la corporación de Moaña a las 20.00 horas, se dará cuenta del estado de la tramitación para adjudicar el servicio del SAF. El concurso lo ganó la misma empresa que ya está prestando el servicio y se espera que a lo largo del próximo mes se firme un nuevo contrato.
