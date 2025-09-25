La huelga del SAF en Moaña afecta al servicio de acompañamiento de mayores

Trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Moaña celebraron ayer una nueva jornada de huelga y protesta en las escaleras del Concello, a la que se sumó también la alcaldesa, Leticia Santos. Fue la tercera jornada de huelga de este mes para exigir un «convenio digno» para las auxiliares de atención en el hogar y de residencias. Hoy será la cuarta jornada.

Trabajadoras, ayer, explicaron que todos los servicios esenciales a los usuarios están cubiertos en el municipio con los servicios mínimos del SAF. Únicamente se ven afectados los servicios de acompañamiento y ocio de los mayores. Son más de medio centenar las trabajadoras, en su inmensa mayoría mujeres, de este servicio.

Las protestas, convocadas en toda Galicia por el sindicato CIG-Servizos, denuncia el bloqueo de negociaciones de convenios colectivos y exige un protocolo que garantice la salud y la seguridad de las trabajadoras de esos servicios. El inicio de esta campaña de reivindicaciones de empleadas del SAF y de residencias privadas fue adoptado por CIG-Servizos a raíz del presunto asesinato a finales de julio en el municipio pontevedrés de O Porriño de una trabajadora social por la pareja de una persona usuaria de dicho servicio.

Precisamente hoy, en el pleno de la corporación de Moaña a las 20.00 horas, se dará cuenta del estado de la tramitación para adjudicar el servicio del SAF. El concurso lo ganó la misma empresa que ya está prestando el servicio y se espera que a lo largo del próximo mes se firme un nuevo contrato.