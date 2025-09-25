Gestión destaca la degradación del colector de Aldán

La concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, informó al Concello sobre la constatación de la degradación avanzada de tubería del colector de Aldán y de los elementos asociados que impide garantizar el correcto funcionamiento de la línea y de la seguridad viaria. «Las actuaciones de mantenimiento repetidas resultaron insuficientes para recuperar la funcionalidad del colector, por lo que se considera necesaria una intervención de carácter inversor que restaure la capacidad hidráulica, estanqueidad y estabilidad estructural».

Asegura en su informe que el sistema de saneamiento que discurre por la Alameda de Aldán se encuentra en un estado tal de deterioro que precisa de una renovación integral de todo el tramo, dado que las múltiples reparaciones realizadas por la concesionaria no son suficientes para garantizar el correcto funcionamiento de la línea y seguridad del vial por el que discurre. La concesionaria entiende que las constantes obstrucciones e infiltraciones que se producen en esta línea no se deben a un mantenimiento deficiente o a una falta de atención de la conservación de la red de sumideros, sino a un más que evidente colapso de toda la línea de saneamiento causado por una conjunción de antigüedad de la línea y abundante aporte de aguas pluviales.

La UTE Gestión Cangas informa que la actuación se solicita al amparo de lo dispuesto en el pliego de prescripciones técnicas de la concesión, que diferencia entre obra de reposición/renovación a cargo del Concello (artículo 9 del pliego) y actuaciones de mantenimiento por cuenta de la concesionaria. «El análisis técnico indica que en esta intervención se incumplirá el ámbito del mantenimiento y se entenderá como obra de sustitución/primero estableciendo la gran reparación que debe asumirse por el Concello».

Considera la empresa que la elección de la manga como sustitución se justifica por su rentabilidad y eficiencia frente a la sustitución completa; ofrece una rehabilitación integral con menor coste inicial, menor impacto de obra, menores costes indirectos y tiempos de ejecución muy inferiores, lo que minimiza el riesgo de vertidos y sanciones.