Comienza el pintado de la señalización en las vías que fueron reasfaltadas

La concejalía de Obras y Servicios que dirige la socialista Sagrario Martínez comenzó ya esta semana. Los trabajos afectan a zonas que fueron incluidas en el plan de reasfaltados del Concello de Cangas: Fontepesada, Keniata, Longán, Carril (Donón) y Cunchido (Darbo). La concejalía confía en que estos trabajos de pintado de señalización horizontal molesten lo menos posible a los vecinos, pero recuerda que se está trabajando para que estas vías gocen de la seguridad que requieren. Por otra parte, los vecinos de Viñó solicitaron al Concello un traída de aguas para este lugar.