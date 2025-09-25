Las cofradías abrirán los bancos de invierno el día 1
Se trata de las zonas de Rodeira, Tirán, Canido y Liméns | El acuerdo se adoptó en una reunión
La Asociación de marisqueo a flote de la ría de Vigo reunió ayer a las cofradías en Moaña para analizar la apertura de los bancos de invierno. Las cofradías llegaron al acuerdo de abrir los bancos reservados para trabajar en invierno, que son los de Tirán, Rodeira, Canido y Liméns, a partir del día 1 de octubre.
Empezarán con unos topes de captura de 8 kilos de almeja babosa o 16 de rubia y 3 de carneiro. En Baiona llegarán a un tope de 16 de cornicha.
Las cofradías tienen perfectamente regulado el trabajo en los bancos del marisqueo a pie dejando para invierno los que están más protegidos del oleaje. Rodeira y Tirán son los dos grandes bancos para almeja para Cangas y Moaña.
