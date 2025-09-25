Cangas proyecta una semana de cine de resistencia

El Cineclub Cangas enciende el proyector este próximo viernes 3 de octubre para su XX Semana de Cine con su ciclo de Cinemas Ocultos cuya temática en esta ocasión será «Mapa das Fendas», con películas de varios países y géneros que ahondan en las heridas geográficas, culturales y de identidad. Se realiza un recorrido diverso y universal por historias de resistencia y descubrimiento, con personajes que buscan su lugar en el mundo, como así aseguraron ayer, en la presentación de la programación en el Auditorio Xosé Manuel Pazos Varela, los responsables del Cineclub, Xosé Manuel Fernández «Oli», Xulio Mariño y Xoán Fernández; que estuvieron acompañados por la concejala de Cultura, Aurora Prieto; el director del Auditorio, Juanjo Pérez; y la autora del cartel, Brenda Novas.

A lo largo de una semana, hasta el viernes 10 de octubre, se proyectarán 7 películas en pases a las 21:00 horas, además de la sección Galicia en Curta, el martes 7, con cuatro cortos destacados del panorama actual «Abellón», «Adeus Berta», «Pura» y «Curmán», que contarán con la presencia de profesionales vinculados a estos trabajos; y dos películas para el público familiar, el sábado 4, y escolar, el miércoles 8, que podrá visitar el Auditorio para ver «A miña vida ao grande» de la directora checa Kristina Dufková, en la que aborda temas como la adolescencia, la amistad o el acoso escolar.

El ciclo le largometrajes lo abre el viernes 3 el film gallego «Antes de nós» (2025), en el que se ahonda en la vida más íntima de Castelao, en el hombre detrás del icono político y cultural de Galicia, en su faceta como médico en Rianxo y en su matrimonio con Virxinia Pereira. «Filmei paxaros voando» (2025), Premio Mestre Mateo a Mellor Documental y ópera prima de Zeltia Outeiriño, será quien cierre el ciclo el viernes 10. Parte de la historia personal de la directora, que estará presente en Cangas, para explorar la memoria familiar y las raíces.

El sábado 4 se proyecta para el público familiar (18:00 horas) «Salvaxe» (Rumanía-Francia, 2023), que lleva al espectador a la selva de Borneo, en donde dos niñas, junto a una cría de orangután, luchan por proteger este espacio de la devastación humana. A las 21:00 es el pase de «Se poidese hibernar» (Mongolia, 2023), precandidata a los Óscar 2025 en la categoría de Mejor Película Internacional y que cuenta la historia de un estudiante brillante de una familia humilde.

La programación se completa con «Black dog»( China, 2024) el domingo 5, que relata la amistad entre un joven recién salido de prisión y un perro abandonado; «The teacher» (2023), de la directora británico-palestina Farah Nabulsi, una película de gran actualidad, que se podrá ver el lunes 6. Es una historia ambientada en Cisjordania con un profesor atrapado en su compromiso con la resistencia y su responsabilidad como profesor. El miércoles 8 se proyecta «Tres quilómetros ao fin do mundo» (Rumanía, 2024) que explora la vida de una comunidad aislada en el delta del Danubio; y el jueves 9 «Bauryna Salu» (Kazajistán, 2023), una cinta intimista sobre un joven que debe volver a su pueblo natal.