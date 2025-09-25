Aparece muerta una ballena aliblanca en la Costa da Vela

Marineros de Aldán localizaron en la mañana ayer, flotando, lo que se supuso, en un principio, que era una cría de ballena en A Costa da Vela. El cetáceo estaba hinchado, pero entero y visible, aunque su emplazamiento se hacía inaccesible. Durante la tarde acabó varado en las rocas, en Bon de Abaixo, ya en Bueu, según miembros de la Cofradía de Pescadores de Aldán.

Ballena varada en las rocas. | FdV

La Dirección Territorial de Pontevedra de la Consellería de Medio Ambiente dio aviso a CEMMA (Coordinadora de Estudios de Mamíferos Marinos) para la realización de la necropsia. Desde la mencionada consellería se asegura que la ubicación del animal hacía inaccesible su retirada y que seguiría el protocolo de recogida de cetáceos.

La ballena varada en Bon de Abaixo, en Bueu. / Fdv

Se trata de una ballena que pertenece a la especie ballea aliblanca, Baleaenoptera acuotorostrata. CEMMA no habla de cría de ballena, sino de una pequeña ballena, con diferentes dimensiones a las que se ofrecieron en un primer momento. Al final de la tarde ya se hablaba de una longitud del cetáceo de unos 5 o 6 metros. Los técnicos del CEMMA trabajaban con muchas dificultades para traer a la ballena al puerto de Aldán. La mencionada organización que se dedica a estudios de la ballena afirma que a lo largo de este año se registraron un total de 273 cetáceos varados o muertos, de los cuáles 4 fueron ballenas: en Ponteceso, una ballena común; en Barreiros, una ballena aliblanca y en dos registros en O Grove de restos de ballenas sin identificar.

Otra imagen de la ballena flotando. / Fdv

Según Medio Ambiente, el Concello —en este caso sería Bueu— es el responsable del traslado a un sitio accesible para que pueda llegar la empresa Gesuga, especializada en retirada de animales muertos. La consellería solo interviene si supera los 3 metros.