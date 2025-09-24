Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A Voz da sanidade critica los retrasos en el cambio de hospital

El colectivo volvió a concentrarse en la Praza da Palma

Concentración en Cangas. | | FDV

Concentración en Cangas. | | FDV

REDACCIÓN

Cangas

La asociación de usuarios A Voz da Sanidade volvió a concentrarse un martes más en las letras de Cangas frente al Concello para protestar por nuevos retrasos en el proceso de cambio de hospital este 2025 y dice que el cambio no está garantizado en este año. Así lo manifestaron varias usuarias de Povisa que se acercaron a la concentración en la que expresaron su preocupación por el nuevo incumplimiento de plazos.

Desde la Asociación recuerdan que históricamente, las personas adscritas a Povisa se veían afectadas por continuos retrasos en el proceso de cambio de hospital, de hecho sólo se respetaron los plazos en los años 2015 y 2016. Desde entonces, critican que los atrasos han sido constantes, respondiendo más a intereses empresariales que a necesidades de vecinos.

Denuncian este «novo atropelo» de los derechos de los y las usuarias que en 2025 quieren el cambio de hospital y creen que es evidente que se produce con el beneplácito de la Xunta. Añaden que si en lo que resta del año no se abre este proceso y se atrasa,se estaría ante el mayor retraso en la historia de este proceso. Por eso, instan a los afectados a presentar quejas. Por otra parte, van a insistir en pedir en la Xunta un bus regular y directo a los hospitales. A final de mes pedirán una reunión con la delegada del Gobierno en Vigo para presentar esta demanda social que ya cuenta con 200 apoyos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents