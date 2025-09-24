A Voz da sanidade critica los retrasos en el cambio de hospital
El colectivo volvió a concentrarse en la Praza da Palma
REDACCIÓN
La asociación de usuarios A Voz da Sanidade volvió a concentrarse un martes más en las letras de Cangas frente al Concello para protestar por nuevos retrasos en el proceso de cambio de hospital este 2025 y dice que el cambio no está garantizado en este año. Así lo manifestaron varias usuarias de Povisa que se acercaron a la concentración en la que expresaron su preocupación por el nuevo incumplimiento de plazos.
Desde la Asociación recuerdan que históricamente, las personas adscritas a Povisa se veían afectadas por continuos retrasos en el proceso de cambio de hospital, de hecho sólo se respetaron los plazos en los años 2015 y 2016. Desde entonces, critican que los atrasos han sido constantes, respondiendo más a intereses empresariales que a necesidades de vecinos.
Denuncian este «novo atropelo» de los derechos de los y las usuarias que en 2025 quieren el cambio de hospital y creen que es evidente que se produce con el beneplácito de la Xunta. Añaden que si en lo que resta del año no se abre este proceso y se atrasa,se estaría ante el mayor retraso en la historia de este proceso. Por eso, instan a los afectados a presentar quejas. Por otra parte, van a insistir en pedir en la Xunta un bus regular y directo a los hospitales. A final de mes pedirán una reunión con la delegada del Gobierno en Vigo para presentar esta demanda social que ya cuenta con 200 apoyos.
