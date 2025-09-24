Voluntarios para aprender de la memoria

El colectivo de familiares de personas con alzhéimer y otras demencias de O Morrazo (Afamo), que este domingo celebró su Xuntanza na Memoria con motivo del día mundial contra esta enfermedad, tiene en marcha un proyecto de voluntariado intergeneracional en el ámbito de los cuidados a los mayores de O Morrazo, con usuarios de sus talleres de memoria. La entidad atiende en estos momentos a 400 vecinos de la comarca que sufren algún tipo de demencia.

La primera edición de este modelo innovador de voluntariado contó con la participación de ocho voluntarios, cuatro de ellos jóvenes de entre 16 y 35 años y los otros cuatro mayores de 55 años. Se organizaron en parejas intergeneracionales con el objetivo de que los mayores ejerzan como tutores y transmitan conocimientos y experiencias a los más jóvenes.

Realizaron actividades conjuntas de distintas temáticas como cocina tradicional, el trabajo de las rederas, el cultivo en el campo o la música tradicional como terapia. Las actividades de estas parejas intergeneracionales incluyeron talleres en el centro de Afamo, sesiones de estimulación cognitiva y funcional, dinámicas de reminiscencia, cuidados básicos e incluso salidas de fin de semana para fortalecer la convivencia y el aprendizaje mutuo, según explican desde el colectivo.

Ejercicio y juegos, entre las actividades. / Afamo

Los resultados de esta primera edición del modelo de voluntariado intergeneracional están siendo «excepcionales», según Afamo. Destacan tanto su impacto positivo sobre los mayores y sus familias como en la motivación y formación práctica de los jóvenes. «Este éxito confirma el potencial del voluntariado intergeneracional como herramienta de inclusión, aprendizaje y apoyo comunitario en el rural gallego».

El proyecto rompe los roles tradicionales. Los mayores ya no son solo receptores de atención, sino los agentes activos «que transmiten saberes y experiencias, al tiempo que la juventud descubre un sector con futuro y valor social», destacan desde la entidad.