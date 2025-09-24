La viuda de Pazos cede los derechos de autor de «María Soliño» al Concello

El Concello de Cangas ya dispone de la cesión de los derechos de autor de la obra «María Soliño», de Xosé Manuel Pazos Varela, para representar en la fiesta de la invasión turca de este año que se celebra este fin de semana, como «A defensa da vila. María Soliña», organizada por la Asociación A Defensa da Vila con Teatro de Ningures, y que además de esta conmemoración de 1617 aglutina la persecución de la legendaria María Soliño. En torno a la canguesa condenada por bruja por la Inquisición gira el texto del fallecido dramaturgo y ex alcalde de EU de Cangas, con el poema de Celso Emilio Ferreiro que inmortalizó a esta mujer como María Soliña «...ai, que soliña quedache,María Soliña.».

La viuda de Pazos, María González, como heredera de los derecos de autor, firmó ayer con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, la cesión de de los mismos para este año de forma totalmente gratuita, tal y como lo hizo en dia su marido, como recuerda, y como ella misma hizo en los últimos años, tras el fallecimiento. María González asegura que esta decisión obedece a la idea de «amosar a vinculación intensa de Xosé Manuel Pazos co pobo de Cangas, ao que serviu de forma honrada e honesta durante múltiples lexislaturas como concelleiro e alcalde». Este vínculo tendrá su continuidad con la inauguración de la Casa-Museo Xosé Manuel Pazos, en la parroquia natal del político y dramaturgo, en Coiro, en la que trabaja su viuda y que prevé abrir el próximo año 2026: «Será o primeiro museo literario da vila, un ben cultural que se porá a dispor de todos os cangueses e canguesas e, por extensión, de todos os habitantes de O Morrazo e Galicia».

La futura casa-museo Xosé Manuel Pazos Varela en Coiro. | FdV

«María Soliño» es la obra más representada de Pazos. Fue escrita en 1988 y fue el primer texto teatral en torno al sufrimiento de esta canguesa, víctima de la Inquisición «un poema dramático levado a escena como espectáculo clásrico e que inclúe o poema de Celso Emilio Ferreiro». Fue estrenada por Teatro de Ningures en 1989 y por el Grupo de Teatro del IES María Soliño de Cangas, en 2003; publicada en la Revista Galega de Teatro (RGT), número 18, en 1998 y en castellano en el volumen «La nueva dramaturgia gallega», de Manuel Vieites, publicado por la ADE en el mismo año.

En el acto de ayer, la viuda de Pazos entregó a la alcaldesa tres separatas con el texto «María Soliño» publicado en la RGT; el de «Ida e volta (taxi) « del espectáculo «Emigrados», con el que ganó el Premio Max de Teatro 2007 y una tercera con la obra teatral «Act-tres», elaborada para tres actrices diferentes y que fue representada también por Ningures. De igual forma, le entregó para depósito en el Concello o en la biblioteca del libro publicado por Galaxia en colaboración con la Xunta, de tres textos de Juan Mallorga traducidos por Pazos.

La casa-museo albergará toda su obra cultural y política

Xosé Manuel Pazos nació en Coiro (Cangas) en 1957 y falleció en 2021 en Vigo siendo alcalde de Cangas como miembro de EU en la coalición de ACE. En la casa natal de Coiro, en la calle Boubeta, una pequela construcción de piedra llamada «Casa da Inquisición» es en donde su viuda María González está trabajando para transformarla en la casa-museo dedicada a su vida y obra y en la que se reflejarán sus tres grandes aficiones: la docencia (fue profesor en Zamora y en San Roque en Darbo), la cultura, sobre todo el teatro, y la política. María González asegura que están a la espera de firmar los estatutos con los socios fundadores ante notario. La casa albergará la obra bibliográfica, anto en papel como en digital, e incluirá todas las iniciativas culturales, teatrales y políticas. Fue edil de Cultura por EU-EG en 1995-97 y de 2007 a 2009 pola Alternativa Canguesa de Esquerdas. Entre 1997 y 2001 fue deputado en Galicia y desde 2011 fue concejal en la oposición en Cangas hasta su llegada a la Alcaldía.