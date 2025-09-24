San Martiño reúne este viernes a los furancheiros

La comiisón de fiestas de San Martiño de Moaña, que preside Humberto Gestido, coinvoca a los furancheiros a una reunión este viernes día 26, a las 20:00 horas, para tratar de los festejos de este año, cuyo día grandes es el martes 11 de noviembre, festivo local en el municipio.

Los furanchos podrán abrir unos días antes y se mantendrán abiertos hasta la Festa da Xuventude que organiza el Concello de Moaña el sábado 15.

En estas fiestas suelen participar unos 10 furanchos, aparte de los que se abren en casas.

La segunda reunión será el día 18 de octubre a las 19:00 horas.