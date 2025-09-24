San Martiño reúne este viernes a los furancheiros
Moaña
La comiisón de fiestas de San Martiño de Moaña, que preside Humberto Gestido, coinvoca a los furancheiros a una reunión este viernes día 26, a las 20:00 horas, para tratar de los festejos de este año, cuyo día grandes es el martes 11 de noviembre, festivo local en el municipio.
Los furanchos podrán abrir unos días antes y se mantendrán abiertos hasta la Festa da Xuventude que organiza el Concello de Moaña el sábado 15.
En estas fiestas suelen participar unos 10 furanchos, aparte de los que se abren en casas.
La segunda reunión será el día 18 de octubre a las 19:00 horas.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una boda con «testigos» en la playa de Agrelo
- Detenido cuando iba al barco en Moaña con joyas robadas en una casa
- Arneles y Rialdarca destapan sus vergüenzas
- Las tareas para acabar con especies invasoras cortan un carril de la autovía
- Los gobiernos consideran «descafeinada» la reunión de Rueda para la gestión del litoral
- El proyecto de urbanización que legaliza el polígono de A Portela sube a los 6,5 millones
- Leticia Vilas, primera en Ons, segunda en Costa da Vela.
- De retiro festivo en Moaña