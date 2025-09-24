Las quintas del 63 y 64, 165 por pareja
De nuevo a vueltas con la quinta del 63 y 64 de Morrazo, que celebra el próximo dia 4 su habitual comida-baile. Que los 165 euros, como se podría suponer, que se cobran son por pareja, no por cabeza. Otra cosa es que los duendes sean capaces de confundir, que la mayoría de las veces son muy traviesos. A apuntarse antes del viernes, que ya está ahí.
