Puerto y Concello negociarán una senda peatonal entre Rodman y O Cocho

El colectivo vecinal NovaMeira se reunió con representantes de la Autoridade Portuaria de Vigo para formular varias peticiones en sus terrenos de la parroquia de Meira, llegando a varios acuerdos. Así, el Puerto se comprometió a negociar con el Concello de Moaña para lograr la ejecución conjunta de una senda peatonal por el litoral que una el entorno del astillero Rodman con la antigua cantera de O Cocho bordeando la costa. Pasaría por terrenos de ambas administraciones.

Asimismo la Autoridade Portuaria estudiará la ejecución de un proyecto de intervención en la antigua mina de O Cocho, modificando la pasarela actual de bajada a la playa y creando una pequeña zona de ocio en el entorno de la cantera. En este ámbito, el Puerto está estudiando una solución para reducir el impacto visual que genera el muro de contención de piedra construido recientemente.

Iniciativa

Fue NovaMeira la que planteó directamente estas mejoras a la Autoridade Portuaria. Le propuso una senda peatonal que conecte la zona de los astilleros de Rodman y Aister y otra entre Aister y O Cocho. Al discurrir por terrenos pendientes tanto del Puerto como del Concello se acordó que ambas administraciones se pongan de acuerdo para la realización de un proyecto conjunto.

Valoran, desde la asociación vecinal, la buena disposición mostrada por la Autoridade Portuaria señalando que el presidente de la entidad, Carlos Botana, acudió también a la reunión a interesarse por las demandas presentadas.