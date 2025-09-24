Protectora y Seprona localizan y curan a un perro desaparecido en Moaña desde febrero

La Guardia Civil, a través del Seprona de Cangas, ha localizado a un perro que había sido denunciado como desaparecido en febrero de este año en Moaña. El hallazgo ha sido posible gracias a la destacada labor de la Protectora de Animais do Morrazo, cuya rápida actuación, implicación constante y cooperación con el Seprona han sido clave para el rescate y recuperación del animal, según explican desde el Instituto Armado. El animal, un podenco de caza, sigue en proceso de recuperación, pues sufría un grave corte bajo una de las patas. Pasará al refugio de Broullón para buscar una familia que lo adopte después de que el dueño renunciase a recuperarlo.

Los hechos se remontan al 6 de agosto, cuando la Protectora recibió el aviso de una ciudadana alertando de la presencia de un podenco en la zona de O Hío. Presentaba graves heridas físicas y signos de abandono. Los voluntarios se encargaron de su localización y rescate, informando al Seprona. Tanto agentes como voluntarios ayudaron a capturar al perro que estaba asustado y huidizo. Fue necesario usar una jaula trampa dada la gravedad del estado del animal.

El 29 de agosto se capturó y fue trasladado a una clínica veterinaria. Al portar microchip se pudo identificar al dueño y esclarecer lo ocurrido. El perro permaneció varios días en estado crítico. La Protectora invirtió más de 2.000 euros en gastos veterinarios pero ha negociado con el dueño repartirse los costes del cuidado.