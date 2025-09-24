El PP exige al gobierno un informe para aprobar el cambio de colector en Aldán

El grupo municipal del PP de Cangas sigue poniendo trabas a las obras que se proponen desde el gobierno local para que sean financiadas a través del Plan de Inversiones de la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas. Las últimas objeciones las realizó en la comisión informativa previa al pleno de Cangas, donde se debatía la obra del nuevo colector de saneamiento bajo la alameda de Aldán. El PP desconfía de la concesionaria del agua, a pesar de que fue la UTE se hizo con el servicio en el concurso que sacó adelante el propio Partido Popular, a finales del mandato 2011-2015. Las tarifas que se incluían en el contrato provocaron protestas, a pesar de que figuraban ya en la oferta realizada por la UTE. A partir de ahí, los caminos se separaron. El PP no logró mayoría suficiente para gobernar en las elecciones de 2015 y volcó para de culpa a la mencionada Gestión Cangas. De hecho, cada vez que puede pide la rescisión del contrato con la UTE por incumplimientos relacionados con los vertidos.

Santos Álvarez |

Ahora, con el colector del saneamiento de Aldán, hace lo mismo que hizo con la obra de Espíritu Santo. Para apoyarla necesita un informe de un técnico municipal, que en este caso es el arquitecto del Concello de Cangas, Alfonso Lage, para que dictamine si es una obra de mantenimiento o una inversión. El PP afirma que no lo tiene claro, a pesar de como recuerda el gobierno municipal, se trata de una instalación de 40 años, cuyos materiales están ya fuera de su vida útil y muy deteriorados. El gobierno local tampoco quiso polemizar demasiado con el PP en este caso, consciente de que el informe técnico solicitado mantendría que se trata de una obra de inversión. Si que cogió de sorpresa al PSOE que el PP pusiera trabas a una obra de Aldán. No esperaban los socialistas esta postura. Claro que la misma es coherente con la que mantuvo la principal fuerza de la oposición de Cangas en Espíritu Santo. El PP, en su lucha con la concesionaria del ciclo del agua, quiere que quede claro qué obras son de mantenimiento y cuáles no. Hay una razón muy sencilla para ello. Si es de mantenimiento, la obra la tiene que sufragar la concesionaria del ciclo del agua, por lo que no mermaría el dinero que queda en el Plan de Inversiones, que figura también en el contrato firmado entre Concello de Cangas y la UTE Gestión Cangas.

Según los informes de los que dispone el Concello, el colector de saneamiento que recorre la alameda de Aldán está muy deteriorado y presenta filtraciones en las juntas y conexiones de pluviales que incrementan en caudal que llega al plazo de bombeo.

El proyecto renuncia a levantar la vieja tubería y se aprovechará para colocar un tubo flexible por su interior, lo que evita excavaciones y movimientos de tierras y reduce el presupuesto de ejecución, que es 20.070 euros, frente a los 31.411 previstos inicialmente. El plazo de ejecución de los trabajos es de un mes. El actual colector discurre a una profundidad de entre 2,5 y 3 metros y presenta una conexión de pluviales procedentes de un sumidero en la carretera PO-315.

El tripartito ya prepara otra obra en la parroquia: el parque infantil

En estos momentos, técnicos municipales están elaborando la memoria del parque infantil de Aldán, que tampoco será financiando a través de ningún plan, sino con fondos propios. La obra está presupuestada, aproximadamente, en 47.000 euros, solo las piezas. Pero está previsto realizar una actuación integral e el mismo. Así que se cambiará el suelo y todos los columpios, en una renovación total. La concejala socialista y responsable de Obras y Servicios, Sagrario Martínez, asegura que se trata de un compromiso que este gobierno tiene con los vecinos de Aldán, debido a las condiciones en las que se encuentra el parque.En el año 2009, con el gobierno bipartito cangués, con Clara Millán d e alcaldesa y el socialista Héctor Otero de edil de Obras se destinaron 70.000 euros al parque de Aldán. En el año 2023 también se anunció de otra reforma en citado parque, que ahora se encuentra en muy mal estado.