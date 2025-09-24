Policía Local y Guardia Civil localizan al conductor que escapó de un accidente en Abelendo

Agentes de Policía Local de Moaña y de la Policía Judicial de la Guardia Civil colaboraron para identificar, ayer, al conductor de un coche que se estrelló contra otro que estaba estacionado en Abelendo. El siniestro se registró el pasado 15 de septiembre pero el conductor arrancó el coche y se dio a la fuga. Para dar con él fue clave la colaboración de testigos del accidente, que informaron sobre las características del conductor, el modelo, la marca del vehículo y la numeración de la matrícula.

El presunto culpable del accidente reparó el vehículo rápidamente, extremo que se pudo comprobar gracias a las averiguaciones de la Guardia Civil. Al principio el propietario negó los hechos, aunque finalmente se hizo cargo de lo ocurrido. Este tipo de fugas pueden derivar en una sanción administrativa por abandono del lugar del accidente.