La plataforma contra el turismo masivo se queja del ruido de eventos en Bueu

La Plataforma Contra la Masificación Turística Vigo –O Morrazo, formada por una veintena de organizaciones y sindicatos, ha remitido un escrito al Concello de Bueu para exigir medidas que respeten el descanso y el bienestar de los vecinos durante los eventos que se celebran en la localidad en primavera y verano. Se centra en los impactos y las molestias acústicas de los eventos en los alrededores de As Lagoas (concentración de motos y Festival de Son Rías) y Banda do Río (campeonato de balonmano playa y carnaval de verano).

En cuanto a la concentración motera de junio, y el Festival Son Rías, la Plataforma destaca que la ubicación y el horario de estos eventos “provocan problemas de ruido que dificultan el descanso de los vecinos de las inmediaciones”. Por ello, en relación con las motos solicita al Concello que “busque una ubicación diferente a la actual en el centro del pueblo ” y que “considere no facilitar la celebración de este evento si no hay una alternativa”.

En cuanto al Festival Son Rías, destaca que este año fue la primera vez que se extendió a cuatro días, dos de los cuales (jueves y domingo) fueron vísperas de un día laborable y «los conciertos se prolongaron hasta las 2 de la madrugada, lo que tuvo consecuencias para el descanso de los vecinos». En este sentido, la Plataforma insta a “tomar las medidas necesarias para garantizar el descanso como limitar el horario de celebración de conciertos”. La Plataforma también denuncia el impacto de los eventos en la zona de Banda do Río. Del campeonato de balonmano playa organizado por la Federación Gallega, denuncia que «ocupa la mitad de la playa de Banda do Río» y que «esta actividad es incompatible con la bandera azul, que no recibió este año debido a la baja calidad del agua. De haberla recibido, habría tenido que arriarla durante los partidos». También se queja del ruido del carnaval de Verano.