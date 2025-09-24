Educación cita a la dirección de Reibón y la ANPA mantiene las protestas

La comunidad escolar del CEIP Reibón vivía ayer la jornada de análisis tras la manifestación convocada por la Anpa A Xunqueira que el lunes por la tarde reunió a unas 400 personas para llamar la atención sobre los recortes que denuncian en los docentes de inglés y que pondría en peligro el programa de plurilingüismo del que pasa por ser el colegio con más alumnos de O Morrazo. La dirección del centro, que había presentado por escrito su dimisión la semana pasada precisamente por este problema del profesorado, fue ayer mismo contactada. La directora tendrá una reunión con la Inspección Educativa este viernes.

A la espera del resultado de esa cita el colectivo de padres y madres mantiene las medidas de presión y para hoy, a las 9.00 horas, convocó una cuarta jornada de protestas, llamando a las familias de los estudiantes a cortar el tráfico en la carretera general PO-551 cruzando por el paso de peatones pintado frente al portal principal del colegio de Reibón. El colectivo de padres solicitó el permiso para la protesta y acometerán el corte de tráfico una vez que dejen a los estudiantes dentro del recinto. Estarán vigilados por parte de las familias mientras otra parte cruza la carretera.

Ayer precisamente el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, intervino a petición propia ante el pleno del Parlamento de Galicia para dar cuenta del inicio del curso escolar. Aunque en el debate ni el conselleiro ni los diputados de la oposición (BNG y PSdeG) se refirieron al CEIP Reibón en ningún momento, Rodríguez sí que afrontó las protestas que recibe en colegios de distintos puntos de Galicia.

Contextualizó, el conselleiro, que pese a contar con 4.255 alumnos menos en toda Galicia la dotación de profesores creció en 150 con respecto al año pasado. «En un sistema tan amplio, con 12.000 aulas, en los primeros días del curso es normal que se produzcan ajustes. Escuchamos a las familias y los docentes y cuando las demandas que nos trasladan son correctas y se ajustan a los criterios organizativos aplicamos los cambios necesarios», argumentó.

En global, Román Rodríguez, considera un éxito el modelo de educación pública de Galicia y alega que la inversión para este curso académico supera los 3.000 euros, siendo la más alta de la historia reciente de la comunidad.