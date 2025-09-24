Detenido cuando iba a coger el barco con joyas robadas en Moaña
REDACCIÓN
Moaña
La Guardia Civil de Moaña, con la colaboración de la Policía Local, investiga a un varón de 35 años, con domicilio en Moaña, y numerosos antecedentes, acusado de hurtar en el interior de una vivienda más de 3.000 euros en joyas. El presunto autor fue identificado cuando se dirigía al barco del transporte marítimo de dicha localidad con intención de desplazarse a Vigo para vender los objetos sustraídos.
Los agentes, que desconfiaron de su actitud evasiva y le conocían por sus amplios antecedentes, le hicieron un registro superficial que dio como resultado la aprehensión de un lote de joyas, en su mayoría de oro, valorado en esa cantidad.
El autor, ha sido investigado y las joyas devueltas a su legítima propietaria.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una boda con «testigos» en la playa de Agrelo
- Detenido cuando iba al barco en Moaña con joyas robadas en una casa
- Arneles y Rialdarca destapan sus vergüenzas
- Las tareas para acabar con especies invasoras cortan un carril de la autovía
- Los gobiernos consideran «descafeinada» la reunión de Rueda para la gestión del litoral
- El proyecto de urbanización que legaliza el polígono de A Portela sube a los 6,5 millones
- Leticia Vilas, primera en Ons, segunda en Costa da Vela.
- De retiro festivo en Moaña