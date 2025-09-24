Colisión en Liméns
Una motocicleta colisionó sobre las 14.00horas de ayer con un coche en la calle Viacova, en la bajada de Liméns. La moto circulaba en sentido ascendente y el coche lo hacía en dirección rúa Pleamar. El motociclista fue trasladado a un hospital de Vigo, herido leve.
