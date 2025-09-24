Cangas solicita a la Diputación fijar las alineaciones de sus vías a las Normas

Concello de Cangas y Diputación de Pontevedra tratan de ponerse de acuerdo con las alineaciones de las carreteras provinciales. Las obras de mejora de la red de saneamiento y pluviales en Espíritu Santo, además de su posterior asfaltado, pusieron al descubierto que Cangas tenía unas alineaciones que eran distintas a las que marcaba la Diputación de Pontevedra para sus carreteras y, por lo tanto, distintas afecciones. Las de Cangas vienen fijadas por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico.

Lo que pretende el gobierno es unificar las alineaciones, que primen las que están fijadas en las Norma Subsidiarias porque son las de aplicación directa por el Concello. Con ello se pretende que no haya agravios comparativos y tanto en carreteras provinciales como en locales haya las mismas alineaciones. En este sentido, el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, manifestó que el Concello de Cangas realizó la solicitud a la Diputación de Pontevedra que lidera Luis López (PP).

Por otra parte, el PP continúa en su cruzada contra la actuación del gobierno municipal de Cangas que permitió acabar con el embudo de tráfico de la calle Atranco, a pesar de las consideraciones técnicas expuestas en más de una ocasión por los miembros del gobierno y de los técnicos. Y en este empeño lleva el asunto al pleno de la corporación municipal. En su día, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, ya aclaro que en el caso de nueva edificación, el propietario que cedió los terrenos al Concello está obligado a retranquear. También recordó que en estos momentos nadie le obligaba al propietario de los terrenos a mantener una situación que numerosos gobiernos trataron de resolver sin conseguirlo. Araceli Gestido lo consiguió después de muchas conversaciones y negociaciones con el propietario.

El gobierno local tratará de acabar también con otros embudos de tráfico, como el de A Choupana y el que hay en Vilanova. El tripartito asegura que mantendrá esta línea de actuación.