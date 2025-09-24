Os Bolechas presentan sus aventuras en Cangas

El próximo viernes, a las 18.00 horas, en el salón de actos del Concello de Cangas, se presentan las nuevas aventuras de Os Bolechas. El nuevo libro está inspirado en la historia de la villa de Cangas, de sus la mujeres del mar y de las fábrica de conserva. Esta publicación y presentación está organizada por el Servicio de Normalización Lingüística del Concello de Cangas, que apuesta por promover el uso del gallego a través de la literatura infantil.

Su creador, Pepe Carreiro, está el viernes en el salón de plenos, acompañando a la concejala de Normalización Lingüística, Lucía Docampo, con la intención de descubrir todos los secretos de esta nueva historia, firmar ejemplares y compartir un momento con los niños y sus familias.

Para la ocasión, está previsto sortear gratis 25 ejemplares del nuevo libro entre los niños que asistan a la presentación en el salón de plenos. Como apunta la concejala Lucía Docampo: «Non perdas esta oportunidade única de levar para a casa un anaquiño da historia de Cangas da man dos Bolechas.».

No es la primera vez que los personajes de Os Bolechas llegan a Cangas de Morrazo.