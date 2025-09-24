Las aves que migran por Ons

El final del verano y la llegada del otoño marca la migración de las aves, del norte al sur en busca de mejores temperaturas. Y en ese tránsito, las aves hacen su parada en la isla de Ons, en Bueu. Por eso que este archipiélago del Parque Nacional das Illas Atlánticas, es uno de los mejores lugares para su estudio y forma parte de las campañas que el Grupo Ibérico de Anillamiento (GIA) realiza con voluntarios en Parques Nacionales de España, como desde 2013 en Ons. El GIA desplaza un grupo de monitores y voluntarios para capturar pájaros y proceder a su anillamiento para ser seguidos por el mundo adelante, como también para recibir a otros de otras latitudes del planeta. Isabel Roa es la coordinadora del grupo en Ons que está trabajando desde principios de septiembre en esta labor en la que participan tres monitores y cinco voluntarios, a lo largo de tres turnos de 11 días cada uno. El primero fue del 1 al 11 de septiembre; el segundo, del 11 al 21 y el tercero que acaba este 1 de octubre.

Uno de los integrantes, analizando un ave capturada. / Parque Nacional

En esta campaña asegura que ya llevan 600 aves capturadas de 35 especies que han identificado de forma individualizada con una anilla metálica en una de sus patas con un remite, en el caso de Ons, la oficina Aranzadi, la sociedad de ciencias a la que pertenece este grupo. En esa anilla figura un código numérico, único, a modo de DNI. De esta forma, no hay equívoco a la hora de la identificación del ave cuando llega a otra zona de estudio, como ha sido el caso que les ha ocurrido a ellos con una anillada en otro país que la oficina estudiará su procedencia con el código. Con esta anilla se estima la supervivencia del animal, tiempo de estancia en un lugar, movimientos, se determina si ha ganado o perdido peso o si ha cambiado algún rasgo de su morfología, plumaje o condición, entre otros aspectos. La Oficina de Anillamiento de Aranzadi es decana en el anillamiento de aves en España. Fue fundada en 1949 y hoy en día gestiona más de 200.000 anillamientos en toda España.

Parte del grupo en su espacio de trabajo en la isla. / Parques Nacionales

El Parque Nacional das Illas Atlánticas facilita a este grupo de expertos su alojamiento en Ons, en el campamento juvenil que en este mes de septiembre ya se queda vacío; y toda la logística a su alcance. Ahí tienen su centro base. Los profesionales se encargan de capturar las aves con la instalación de trampas en el mismo hábitat. Ellos hacen uso de redes niebla o japonesas y el objetivo es la captura de aves paseriformes, es decir pájaros de pequeño tamaño.

A lo largo de las 10 campañas de anillamiento en el período de 2013 a 2024, el GIA ha obtenido un total de 7.883 capturas de 53 especies de aves de 28 familias distintas. De este total, 5.932 corresponden a primeros anillamientos; 1.709 a recapturas (capturas dentro de la misma campaña), 236 corresponden a controles propios (capturas en distintas campañas) y 6 a controles externos (anillados en otros puntos de España o en países extranjeros por otros equipos de investigación).

Evolución de las capturas desde la campaña de 2013. / Fdv

En cuanto a las aves capturadas incluyen especies con distinto estatus migratorio, contemplando 12 con población sedentaria en la isla (no migran o realizan pequeños desplazamientos estacionales a pocos kilómetros); 15 son migrantes parciales (con poblaciones sedentarias, pero también efectivos pertenecientes a poblaciones migrantes que provienen de otros lugares) y 26 especies migrantes que no se reproducen en la isla y tan solo se encuentran en paso durante el periodo migratorio.

En la evolución anual de las capturas en la isla de Ons se ve un incremento de recapturas en el año 2017, así como en 2023 un aumento significativo de primeras capturas. El 2020, el año de la pandemia, es el año con menos capturas, por debajo de las 600 aves, muy similar a los registros de 2015. Los otros años siempre han estado por encima de las 600 y en 2017 sobrepasaron el millar.