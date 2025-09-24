Adicam, de crucero por un día.

Un grupo de socias de la Adicam (Asociación de diagnosticadas de cáncer de mama y ginecológico) de Morrazo fue invitado el pasado viernes por Costa Cruceros a comer y visitar uno de sus barcos, el Costa Favolosa, atracado en Vigo. Las socias tuvieron oportunidad de realizar una visita guiada por el barco. Colaboró B Travel Cangas.

La mortalidad de las redes sociales

Las redes sociales son mortales. En Cangas ayer se empeñaron de dejar sin vida a una persona, como ya lo habían hecho en junio con otra. A quienes las manejan no les importa en absoluto confirmar nada. La cuestión es lanzar el bulo y después que los usuarios de ellas mantengan debates estériles que no van a ninguna parte. Falacias de un mundo que se quiebra que entona el cambio de época.

Una parque infantil en Aldán que siempre se cae

Algo pasa con el parque infantil de Aldán. Según los datos, es uno de los parques en los que más inversiones se llevaron a cabo y, sin embargo, está como está. Habrá que pedirle cuentas al contratista correspondiente, ya que algunos trabajos fueron muy recientes. Los niños de Aldán no son diferentes a los de otro lugar. Así que esperemos que una vez realizada la obra, el gobierno local de Cangas exija garantías por un tiempo largo. Está a tiempo de ponerlo en el pliego de condiciones.