La comarca concluye el verano con las noches más calurosas en casi 40 años

El verano concluyó ayer oficialmente en el hemisferio norte y, pese al respiro que dio septiembre, los vecinos de O Morrazo han soportado el periodo estival más caluroso desde que hay registros. Los datos se remontan a 1987 y están recogidos por la estación de referencia, MeteoCangas, cuyo gestor anunció en sus redes que entre el 1 de junio y el 31 de agosto, el llamado verano meteorológico, la desviación al alza en las temperaturas mínimas fue la más alta jamás registrada, lo que explica la temperatura media tan elevada.

En concreto, se registraron 10 «noches tropicales», en las que el termómetro no llegó a bajar de los 20ºC. Además, solo a comienzos de julio y ya entrados en septiembre el mercurio bajó de los 15ºC en alguna noche. Toda la fase central del verano la comarca convivió con madrugadas calurosas. A esto hay que sumar que se registraron intensas olas de calor. Tanto que se registraron 21 días con una temperatura máxima igual o superior a los 30ºC y hasta en 45 el pico del termómetro no bajó de los 25ºC. En las olas de comienzos de julio y de inicios de agosto los morracenses soportaron incluso picos de temperatura superior a los 35 grados en las horas centrales del día.

En resumen, las temperaturas máximas de este verano fueron altas, con un desvío de +1,1ºC sobre la media histórica. Sin embargo, MeteoGalicia registró ya sus veranos con máximas más altas, por lo que esto no explica por sí solo el récord global de temperatura. Fueron las mínimas las que se posicionaron como más altas de la serie histórica con una desviación de +2,4ºC por encima de lo habitual. Se profundiza así en una tendencia clara, y es que desde 2015 ningún verano contó con noches frescas o por debajo de la media de las temperaturas mínimas registradas. Este aumento del calor por las noches no es un fenómeno exclusivo del estío, pues ya en los últimos inviernos se viene constando que el frío se está olvidando de O Morrazo.

Septiembre dio un respiro y ya registra 51,8 litros por metro cuadrado de lluvia

En lo que respecta a las precipitaciones, este mes de septiembre cayeron ya sobre la comarca 51,8 litros por metro cuadrado, con un día llegando a los 11,6 litros por metro cuadrado. Sin embargo, los meses de junio, julio y agosto fueron especialmente secos, contribuyendo al tercer verano más seco desde que MeteoCangas recopila datos. La precipitación quedó en un 40% de la media histórica y esta situación se produjo después de siete veranos con precipitaciones consideradas «normales» y después de dos inviernos especialmente lluviosos.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre solo se registraron 19 días con precipitaciones, pero en una decena de ellos no llegó a caer sobre la comarca ni siquiera 1 litro por metro cuadrado.