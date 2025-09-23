Reparada la rotura de una tubería en Montero Ríos
El Concello de Bueu ha procedido a la reparación de una tubería en la calle Montero Ríos, en una avería que se produjo el viernes. La canalización rompió en tres zonas diferentes, lo que dificultó las labores de los operarios, que tuvieron que trabajar y cortar el suministro en una zona de varias decenas de metros en el céntrico vial. La rotura quedó solucionada el sábado pero ahora resta por solventar la reposición de la acera. Ayer todavía había una cinta delimitando el lugar, lo que hacía que los viandantes tuviesen que pasar por la calzada.
