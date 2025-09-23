Más de 400 personas protestan, a golpe de bocina, contra los recortes de profesores en Reibón

El Anpa A Xunqueira, que agrupa a las familias de alumnos del CEIP Reibón, consiguió reunir ayer a unas 400 personas en una manifestación que reclamaba la dotación al colegio –el que tiene más alumnos de todo O Morrazo– de los docentes de inglés que les fueron retirados este verano y que, según el centro, pone en serio riesgo su programa de plurilingüismo.

La marcha partió a las 17.00 horas de los Xardíns do Concello. Contó con representantes de Anpas de otros colegios de Moaña además de docentes de Reibón.

La marcha circuló por la carretera general PO-551 hasta el paso de peatones de la entrada principal del colegio y cortando uno de los carriles. Una vez allí volvieron a cruzar la carretera por el paso de cebra para cortar el tráfico y que su demanda se escuche con fuerza. La protesta se completó en el patio del colegio.

Corte de tráfico en el paso de peatones. / | Gonzalo Núñez

El recorrido estuvo marcado por el intenso sonido de bocinas. Padres y pequeños portaron pancartas como lemas como «Non +Recortes», «Reibón en loita» o «+Educación e -Corrupción». Además, portaron la escultura que replica a la estatua de O Fisgón y que había sido elaborada para el centro por el artista Yosi Fervenza para desfilar en un carnaval. A la llegada esperó la mascota del colegio, una jirafa con el nombre de «Rufina».

La réplica de O Fisgón, encabezando. / | Gonzalo Núñez

Se trata de la tercera jornada de protestas en el centro tras la concentración del primer día de clase y el corte de tráfico de este viernes. El grueso de las quejas se centra en exigir que se corrija la retirada de un maestro con perfil de inglés y otra media jornada de otro maestro especialista en inglés. El equipo de dirección del colegio presentó la dimisión en bloque la semana pasada en protesta por estos recortes. Ayer todavía no habían recibido respuesta de la Consellería de Educación.

Entre las autoridades presentes estaba la alcaldesa, Leticia Santos, los ediles del BNG María Ortega, Dolores Chapela, Daniel Costas, Rubén Viéitez y Kevin González así como el concejal del PSOE Mario Rodríguez.