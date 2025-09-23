Los quintos del 63 y 64 celebran su fiesta
Los quintos del 63 y 64 de O Morrazo celebran el sábado, 4 de octubre, su tradicional reunión. Lo hacen en esta ocasión en el Hotel As Vegas, a través de una comida-baile que estará amenizada por el grupo musical Verde-Menta. Para las 13.00 horas está fijada una misa .El precio es de 165 euros por cabeza y se tendrán a apuntar antes del viernes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- Una boda con «testigos» en la playa de Agrelo
- Arneles y Rialdarca destapan sus vergüenzas
- Capitol, Grupo Asia y América, en las Festas de Santa Ifigenia
- Las tareas para acabar con especies invasoras cortan un carril de la autovía
- Los gobiernos consideran «descafeinada» la reunión de Rueda para la gestión del litoral
- Advierten de errores en la contratación de personal y de proyectos en Cangas
- Costas alega falta de datos para retirar la piedra de la pista de vóley de Rodeira