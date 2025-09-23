Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los quintos del 63 y 64 celebran su fiesta

Los quintos del 63 y 64 de O Morrazo celebran el sábado, 4 de octubre, su tradicional reunión. Lo hacen en esta ocasión en el Hotel As Vegas, a través de una comida-baile que estará amenizada por el grupo musical Verde-Menta. Para las 13.00 horas está fijada una misa .El precio es de 165 euros por cabeza y se tendrán a apuntar antes del viernes.

