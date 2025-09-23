El proyecto de urbanización que legaliza el polígono de A Portela sube a los 6,5 millones

Los promotores para la legalización del polígono de A Portela, en A Madalena (Cangas) ya tienen elaborado el proyecto de construcción y urbanización de esta zona industrial que surgió a medida que se fueron instalando empresas bajo la transitoria de la ley del Suelo que hablaba de licencias provisionales. Con el tiempo, los tribunales llevaron a contraria a los políticos y los dueños de las industrias allí instaladas comenzaron los trámites para la legalización a través de una modificación puntual para desarrollar la zona. Ahora mismo, el proyecto de urbanización presentado en agosto, está pendiente de los informes municipales.

El proyecto de urbanización constituye el último eslabón de los instrumentos de planeamientos que desarrolla las directrices definidas en la modificación puntual de las Normas Subsidiarias del Cangas. Así, el principal dato de partida para la redacción del proyecto de urbanización serán la modificación puntual junto con el proyecto de equidistribución en el que se establecen las parcelas resultantes. El presupuesto base de licitación alcanza los 6.526.428.

El objeto del proyecto es definir completamente las obras que configuran el proyecto de urbanización del suelo industrial. En la memoria del mismo aparecen varios proyectos relacionados con este desarrollo industrial en Cangas. En este sentido, la Axencia Galega de Infraestructuras planea la necesidad de reordenar y de reconfigurar la intersección existente en el PK 14+400 de la carretera PO-551, en el lugar denominado A Portela. Para ello se plantea la actualización del proyecto constructivo «Nova glorieta de conexión no PQ+14 da estrada PO+551 Marín-Rande de la calve PO/13/098.06 y ordinario de la senda proyectada en la PO-552 a través del proyecto constructivo