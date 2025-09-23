El número 17.473, premiado en las Festa de Banda do Río
REDACCIÓN
Bueu
El número 17.473 ha sido el elegido para el primer premio del sorteo de las Festas de Banda do Río en honor a Santa Ifigenia, celebradas el pasado fin de semana. El poseedor de este boleto se embolsará la cantidad de 1.500 euros.
El ganador deberá ponerse en contacto con la organización para poder cobrar un premio que le alegrará, sin duda, el final del verano.
