La nueva ley del litoral gallego abre la posibilidad a que Ojea sea desafectada

Las nuevas competencias de la comunidad autonómica de Galicia en materia de litoral mantiene en suspenso al Concello de Cangas. Tiene varios asuntos pendientes con Costas del Estado y desconoce si los debe tratar ahora con la Xunta de Galicia o con el Ministerio de Transición Ecológica. En estos momentos, el gobierno local adjudicó ya la redacción del proyecto de las naves de Ojea. Antes del cambio de competencias, el Costas del Estado se negaba a la desafectación del este espacio y exigió al Concello que elaborar un proyecto para otorgárselo en concesión. Pero, sin embargo, ahora la Xunta de Galicia podría aceptar la petición que el Estado negó al Concello: la desafectación, con el fin de que todo este espacio pasara a ser propiedad municipal.

Naves de Ojea. | Pablo Hernández Gamarra

Algo parecido sucede en la Alameda Nueva. Hasta el momento, el gobierno local no se planteaba solicitar los terrenos, era algo que ni tan siquiera Costas permitía que se tratara, pero la opinión de la Xunta de Galicia puede ser también muy diferente. «Hasta ahora no nos metíamos ahí, pero ahora tenemos que saber qué piensa la Xunta de Galicia. Basta recordar que el gobierno gallego solicitó al Estado la desafectación de la Alameda Vella, que ahora mismo se encuentra en trámite en Madrid, junto a peticiones de otros concellos, en el Ministerio de Transición Ecológica. También pasa lo mismo con O Salgueirón, ahora en manos de la Autoridad Portuaria de Vigo, pero que puede pasar a ser territorio competencial de la Xunta.

Por eso, el gobierno local de Cangas solicitó una reunión en la Xunta de Galicia, con las autoridades competentes con el propósito de saber qué opinión tiene, si es partidaria de continuar con la línea del Estado de no permitir desafectaciones de inmuebles o, por lo contrario si se aviene a que los concellos se apropien de esos terrenos. El encuentro tendrá lugar el día 6 de septiembre y la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, también quiere saber qué usos va a permitir el gobierno de la Xunta de Galicia en el litoral.

Sí que es cierto que este cambio competencial podría retrasar los planes que ya tenía el Concello de Cangas.