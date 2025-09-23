Moaña obligada a contratar a una empresa para retirar los vertidos ilegales de amianto

El Concello de Moaña se vio en la obligación de contratar, ayer en Xunta de Goberno Local y por un importe de 3.581,60 euros, a una empresa que se encargue de la retirada y gestión autorizada de varios vertidos ilegales de planchas de amianto procedentes de tejados de uralita o restos de tuberías de fibrocemento.

Restos de tuberías al lado de un contenedor. | FdV

Fueron arrojados en el entorno de contenedores de varios puntos como las pistas de tenis de Meira, en O Touzal, en Domaio o en Ameixoada. Se trata de un tipo de material que no puede ser retirado por la empresa de recogida de la basura que gestiona la Mancomunidade do Morrazo por su alta toxicidad. Debe ser, por lo tanto, tratada por un gestor autorizado.

La concejala de Medio Ambiente, Dolores Chapela, explica que tienen que ser los particulares que retiran esos elementos los que se encarguen de contratar a un gestor y que no pueden ser arrojados al entorno de contenedores y, ni siquiera, depositados en el Punto Limpo de la planta de residuos de A Portela.

Algunos de esos vertidos denotan que proceden de obras realizadas en viviendas particulares y fueron arrojados sin ningún tipo de permiso. Eso sí, en los últimos tiempos han disminuido los vertidos incontrolados en los montes de Moaña.