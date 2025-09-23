De retiro festivo en Moaña
Hasta 350 personas en la comida de confraternidad del Clube de Xubilados de Meira
REDACCIÓN
La comida de confraternidad organizada este domingo por el Clube de Xubilados Santa Eulalia de Meira se convirtió en todo un acontecimiento. La cita se celebró en la Finca Batacos, en Vilaboa, organizada por Mochi Eventos en la parroquia pontevedresa de Salcedo. A la cita acudieron la friolera de 350 comensales.
Además de socios del colectivo de jubilados de la parroquia de Meira también asistieron vecinos de otras parroquias y directivos de los clubes de Moaña y Domaio. No faltaron autoridades como ediles del BNG, del PP y del PSOE.
Tras la comida actuó un grupo musical, dando pie a un baile en el que se animaron incluso los representantes políticos. Una jornada para no olvidar que se sumó a la cantidad de eventos que vivió Moaña el fin de semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- Una boda con «testigos» en la playa de Agrelo
- Arneles y Rialdarca destapan sus vergüenzas
- Capitol, Grupo Asia y América, en las Festas de Santa Ifigenia
- Las tareas para acabar con especies invasoras cortan un carril de la autovía
- Los gobiernos consideran «descafeinada» la reunión de Rueda para la gestión del litoral
- Advierten de errores en la contratación de personal y de proyectos en Cangas
- Costas alega falta de datos para retirar la piedra de la pista de vóley de Rodeira