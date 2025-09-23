De retiro festivo en Moaña

La comida de confraternidad organizada este domingo por el Clube de Xubilados Santa Eulalia de Meira se convirtió en todo un acontecimiento. La cita se celebró en la Finca Batacos, en Vilaboa, organizada por Mochi Eventos en la parroquia pontevedresa de Salcedo. A la cita acudieron la friolera de 350 comensales.

Representantes políticos y de los clubes.

Además de socios del colectivo de jubilados de la parroquia de Meira también asistieron vecinos de otras parroquias y directivos de los clubes de Moaña y Domaio. No faltaron autoridades como ediles del BNG, del PP y del PSOE.

María Ortega (BNG) y Alfonso Piñeiro (PP) en el baile. / FdV

Tras la comida actuó un grupo musical, dando pie a un baile en el que se animaron incluso los representantes políticos. Una jornada para no olvidar que se sumó a la cantidad de eventos que vivió Moaña el fin de semana.