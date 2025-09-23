Leticia Vilas, primera en Ons, segunda en Costa da Vela.

Ya la tenemos subida al cajón. Era la primera vez que hacía la prueba después de su grave lesión en un pie. Consiguió un segundo puesto con un excelente crono. La carrera fue capaz de eclipsar en audiencia al relevo femenino de 4x100 español que se disputaba en Tokio a esas horas.Se acabó, por un tiempo, ese frenético entrenamiento de todos aquellos y aquellas que se les veía de noche por Rodeira.

Esto es un "sindiós" con tanta normalidad

Esto se está convirtiendo en un «sindiós» : la concejala de BNG de Moaña María Ortega bailó el domingo con el concejal del PP, Alfonso Piñeiro, que es portavoz del grupo. Es una imagen que debería sostenerse en la normalidad, pero que en estos tiempos de polarización política, que se adentra hasta en el ocio, no es fácil verla. Como tampoco la buena imagen que se trasladará el miércoles a los cangueses en el encuentro entre la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y el nuevo curra párroco, Santiago Pérez. Ojala todos estos gestos se vuelvan rutinarios, que no tengamos que sorprender por ello. Hay alguien que atribuye este cúmulo de normalidad a la asamblea de la ONU.

Las cuentas que se repiten, cuente quien cuente

A ver, qué nadie se empiece a rasgarse las vestiduras por los del informe de Intervención en las Cuentas de 2024 del Concello de Cangas. Todas las anomalías de las que habla las lleva diciendo décadas y gobernara quien gobernara. Además, el contenido de estos informes se repite también en la mayoría de concellos gallegos.