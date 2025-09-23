Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guillerme Ignacio, reelegido como secretario de la CIG en O Morrazo

Sigue al frente de la central nacionalista y alerta del desmantelamiento industrial

Guillerme Ignacio, segundo por la derecha, tras la asamblea.

Guillerme Ignacio, segundo por la derecha, tras la asamblea. / FdV

REDACCIÓN

Cangas

El sindicato CIG renovó su ejecutiva y secretaría en O Morrazo. Guillerme Ignacio fue reelegido como secretario. El responsable sindical destacó que la cita sirvió para reforzar «o compromiso cun sindicalismo nacionalista e de clase que non é unha etiqueta, senón unha práctica diaria que nos identifica e nos dá forza».

El lema de la asamblea fue «Nas empresas e na rúa: a forza da clase obreira». Ignacio considera que el momento actual tiene una «enorme complexidade» lamentando el peso creciente de un sector servicios marcado por la precariedad que contrasta con el desmantelamiento industrial. Se comprometió a que la CIG sea «unha ferramenta aínda máis forte e útil para a clase traballadora da comarca».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents