El gobierno de la Mancomunidade aborda la subida de la basura

La junta de gobierno de la Mancomunidade do Morrazo se reunirá formalmente mañana para aprobar la nueva ordenanza fiscal que supone una subida del recibo de la recogida de la basura hasta 126 euros, pero con numerosas bonificaciones sociales. La intención es que con posterioridad se traslade este asunto al máximo órgano de la Mancomunidade do Morrazo, que es la asamblea, en la que están representados todos los grupos políticos con representación en las corporaciones de Cangas, Moaña y Bueu.

El hecho de que la propuesta de la ordenanza fiscal de la recogida de la basura cuente con el apoyo de BNG y PSOE garantiza que se apruebe, por mucho que el grupo del Partido Popular esté en contra. El voto de Alternativa dos Veciños está pendiente, pero en este caso, al contrario de lo que sucede en Cangas, esta formación política que lidera Victoria Portas no es clave. Además, la nueva ordenanza fiscal tiene el respaldo de los técnicos del organismo comarcal. El PP presentó en Cangas, Moaña y Bueu mociones en contra.

Por otra parte, en Cangas se está pendiente de los presupuestos del próximo año. El gobierno local tiene la intención de sacarlos adelante por una cuestión de funcionalidad. Para ello debe negociar con la edil de AV, Victoria Portas, de la que tendrá que sacar, por lo menos, su abstención. Sabe ya, de antemano, que el PP no está dispuesto a llegar a un consenso.