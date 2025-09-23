Galicia ambiental critica la aplicación de herbicidas en la autovía

La Asociación Galega de Empresas e Profesionais Ambientais, Galicia Ambiental, criticó ayer el uso de herbicidas en las márgenes de la Autovía do Morrazo. Entienden que se están aplicando de forma incorrecta y que la medida de control ante la proliferación de hierba de la Pampa puede convertirse en un problema mayor. Alegan que las plantas invasoras se rociaron «con productos herbicidas inadecuados e inútiles para el fin perseguido» y que solo se produce daño a la flora y la fauna de la zona.

Se queja, este colectivo, de que la aplicación de herbicidas pudo contribuir a dispersar las semillas de esta hierba de la Pampa dado que en la zona hay muchas plantas en las que las semillas ya estarían maduras y por lo tanto con capacidad para reproducirse.