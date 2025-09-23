Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido cuando iba al barco en Moaña con joyas robadas en una casa

La Guardia Civil de la localidad desconfió de su actitud evasiva y en un registro le encontraron las joyas encima

Sospechan que iba a cruzar la ría para venderlas en Vigo

Las joyas interevenidas al presunto ladrón.

Las joyas interevenidas al presunto ladrón. / Cedida Guardia Civil

Cristina González

 La Guardia Civil de Moaña, con la colaboración de la Policía Local, investiga a un varón de 35 años, con domicilio en Moaña, y numerosos antecedentes, acusado de hurtar en el interior de una vivienda más de 3.000 euros en joyas. El presunto autor fue identificado cuando se dirigía al barco del transporte marítimo de dicha localidad con intención de desplazarse a Vigo para vender los objetos sustraídos.

Los agentes, que desconfiaron de su actitud evasiva y le conocían por sus amplios antecedentes, le hicieron un registro superficial que dio como resultado la aprehensión de un lote de joyas, en su mayoría de oro, valorado en esa cantidad.

El autor, ha sido investigado y las joyas devueltas a su legítima propietaria.

Las diligencias fueron puestas a disposición judicial.

