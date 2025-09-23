El Desafío Rías Baixas de tiro á chave se decide en Domaio

Las ocho selecciones que se están disputando el torneo Desafío Rías Baixas de tiro á chave jugarán la jornada final este sábado 27 de septiembre. Los encuentros se disputarán a partir de las 18.00 horas en los campos de chave del entorno del Clube de Xubilados de Domaio, en el paseo marítimo de esta parroquia moañesa. Se prevé la entrega de premios a partir de las 19.30 horas.

La mejor posicionada en estos momentos es la selección de Moaña, a la que le bastaría con ganar una partida para proclamarse campeona matemáticamente al acumular 19 puntos. Le sigue Redondela con 16 puntos y Bembibre con 14.