Bueu inicia la obra del vial de A Torre y encara la recta final en la de O Enleito

El Concello de Bueu ha iniciado los trabajos para la mejora y pavimentación del vial de A Torre, en A Roza (Beluso), ampliamente reclamado por los vecinos del lugar, al mismo tiempo que encara la recta final de la mejora del entorno de la Casa da Música, en O Enleito, cuyas actuaciones deben estar finalizadas el día 30 de este mes.

El alcalde buenense, Félix Juncal, y el concejal de Obras, Celso Dopazo, visitaron ayer ambas obras para ver la progresión de las mismas. En la de A Torre Juncal ya había estado el viernes con la empresa para realizar las últimas comprobaciones, pero fue ayer mismo cuando ya se metieron máquinas para proceder a los trabajos in situ. La encargada de acometer la actuación es Construcciones Vale, en una actuación presupuestada en aproximadamente 60.000 euros y que se financia gracias a los remanentes que quedaron de planes provinciales de la Diputación de Pontevedra.

Una actuación que podría llevar un mes

El proyecto contempla la actuación en los 288 metros de longitud de este vial para uniformizar su superficie con un nuevo pavimento de rodadura realizado en hormigón armado. Se habilitará una cuneta de drenaje, se trabajará en la recogida de pluviales y se procederá a ampliar mínimamente el camino en dos puntos determinados, todo con el objetivo de facilitar el paso a los servicios de emergencia, principalmente a la ambulancia. Aunque el plazo previsto de ejecución alcanzaba los tres meses, la idea es que en aproximadamente un mes pueda estar terminado.

Obras ayer en O Enleito. / Gonzalo Núñez

La mejora del Camiño de A Torre es una de las reivindicaciones formuladas por los vecinos de A Roza en el último año, uniéndola a la de otro vial de la zona, el de A Sobreira. De hecho llegaron a movilizarse con cortes de tráfico en la parroquia y concentraciones junto al concello, la última de ellas en el pleno de este mes de septiembre. El gobierno local se comprometió a acometer mejoras en ambos caminos en función de la disponibilidad económica que tuviese. En este sentido se priorizó el de A Torre al existir allí un vecino que utilizaba con frecuencia la ambulancia y urgirle esta actuación.

Muro de contención en O Enleito finalizado

Mientras los trabajos en A Torre comienzan, los del acondicionamiento de O Enleito tocan a su fin después de haber superado varios parones y una modificación de proyecto. La empresa responsable ya ha finalizado la construcción del muro de contención y la renovación de las diferentes redes de servicios urbanos, además del soterramiento de la línea telefónica. También se ha colocado la barandilla de protección.

En los próximos días está previsto que se finalice el hormigonado de la superficie, que ya se ha comenzado en una zona, y que se pase a los últimos detalles como la colocación de mobiliario urbano, la iluminación y la señalización. Las actuaciones tienen que estar finalizas el 30 de septiembre para poder justificar la subvención provincial, ya que la obra se realiza a través del Plan Concellos 2023. Su coste, una vez hubo que modificar el proyecto, asciende a los cerca de 270.000 euros.