La Autoridade Portuaria y el Concello negociarán una senda peatonal entre Rodman y O Cocho

El colectivo vecinal NovaMeira se reunió con representantes de la Autoridade Portuaria de Vigo para formular varias peticiones en sus terrenos de la parroquia de Meira. El Puerto se comprometió a negociar con el Concello de Moaña para lograr la ejecución conjunta de una senda peatonal por el litoral que una el entorno del astillero Rodman con la antigua cantera de O Cocho bordeando la costa. Pasaría por terrenos de ambas administraciones.

Asimismo la Autoridade Portuaria estudiará la ejecución de un proyecto de intervención en la antigua mina de O Cocho, modificando la pasarela actual de bajada a la playa y creando una pequeña zona de ocio en el entorno de la cantera. En este ámbito, el Puerto está estudiando una solución para reducir el impacto visual que genera el muro de contención de piedra construido recientemente.