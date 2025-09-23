La alcaldesa recibe mañana al nuevo párroco de Cangas
Cangas
La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, recibirá mañana en su despacho al nuevo párroco de la localidad, Santiago González. Se trata de una visita protocolaria que dice mucho ya de las futuras relaciones entre Concello e Iglesia. Es una muestra por parte del nuevo párroco de querer colaborar con la institución municipal.
De hecho, alguna cuestión tienen en común, por ejemplo la reforma de la calle Estrela, a la que le falta algunos flecos para finalizar. La obra es de competencia exclusiva municipal pero afecta en gran medida al entorno de la excolegiata de Cangas. Después está también la promoción de la Semana Santa, en la que el Concello colabora con las cofradías.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- Una boda con «testigos» en la playa de Agrelo
- Arneles y Rialdarca destapan sus vergüenzas
- Capitol, Grupo Asia y América, en las Festas de Santa Ifigenia
- Las tareas para acabar con especies invasoras cortan un carril de la autovía
- Los gobiernos consideran «descafeinada» la reunión de Rueda para la gestión del litoral
- Advierten de errores en la contratación de personal y de proyectos en Cangas
- Costas alega falta de datos para retirar la piedra de la pista de vóley de Rodeira