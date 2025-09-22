Los vecinos de O Hío llevarán sus protestas a Pontevedra

Unas 30 personas mantuvieron este sábado el pulso de las protestas convocadas por las asociaciones vecinales de O Hío para exigir el regreso del médico a la parroquia, pues desde la pandemia está centralizado en la Casa do Mar de la vecina Aldán. Reclaman también la apertura de un centro de salud para ambas parroquias en los terrenos de O Viso que el Concello había adquirido en su día.

En la protesta quincenal, a la que asistió el concejal del equipo de gobierno local Antón Iglesias, se acordó que la próxima concentración será en Pontevedra, delante del edificio de la Delegación de la Xunta. En principio los asistentes están citados el jueves 16 de octubre a las 11.00 horas. Organizarán también un «magosto pola sanidade» en el atrio de la iglesia de O Hío, con castañas y gaiteiros.

Los convocantes agradecieron «el apoyo a nuestras iniciativas» por parte del gobierno local. Recordaron que pronto irá a pleno el asunto de los terrenos de A Rúa para la construcción del Centro Integral de Saúde (CIS), pero dejan claro que eso no significa «que no se continúe exigiendo la continuidad de los centros ya existentes».