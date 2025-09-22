Olivares señala que «hoy no es posible» que el centro de Sisalde tenga urgencias

Varias decenas de personas se concentraron ayer ante la Casa do Mar de Moaña cerrada. Era la 202ª semana consecutiva de protestas para exigir el regreso del servicio de urgencias, centralizado en Cangas desde finales de marzo de 2020. La cita estuvo marcada por la entrevista realizada en Radio Vigo al nuevo director asistencial del área sanitaria José Manuel Olivares. A pregunta del periodista Marcial Varela explicó que conocía esta demanda en Moaña y alegó que «veremos de qué manera se puede contentar a todo el mundo, pero a veces es difícil». Reconoció, Olivares, que «hasta donde yo sé, hoy no es posible –dotar de urgencias al nuevo centro de salud de Moaña en construcción–; más adelante ya veremos». El teniente de alcaldesa de Moaña, Daniel Costas (BNG), que ayer intervino en la concentración, emitió estas declaraciones asegurando que se había quedado «estupefacto».

Estas afirmaciones del responsable asistencial no difieren mucho de las formuladas por altos cargos de la Consellería de Sanidade, que en los últimos tiempos siempre aludieron a que será una vez abierto el nuevo centro de salud cuando analicen las opciones de dotarlo de urgencias atendiendo a criterios clínicos y contando con la opinión de los facultativos.

Costas lamentó que «llevemos tiempo escuchando que vienen o que no vienen las urgencias, Desde la Consellería de Sanidade nos dijeron que no pueden dar una respuesta. En el pleno, el PP local dijo que sí, que las urgencias venían, y ahora nos encontramos con esta afirmación. Suponemos que el director asistencial tendrá información al respecto», añadió.

El teniente de alcaldesa, Daniel Costas, se declaró «estupefacto»

Para el gobierno local (del BNG en mayoría absoluta) estas declaraciones son una muestra de que deben seguir en las concentraciones semana tras semana para que el centro de salud en Sisalde abra con el Punto de Atención Continuada (PAC). Hay que recordar que hace dos semanas, tras una manifestación por la parroquia de Domaio, la alcaldesa, Leticia Santos, redobló la presión asegurando que el Concello no permitiría la apertura de la nueva infraestructura a no ser que se cumpla la cláusula del convenio que garantiza el servicio de urgencias hasta que se construya en Cangas el Centro Integral de Saúde (CIS)».

Costas concluyó quejándose de que el conselleiro de Sanidade «no quiera reunirse con nosotros», en referencia a que ningún representante de la consellería acudió a la convocatoria de la comisión de seguimiento del convenio para el nuevo centro de salud, que fijó la alcaldesa para comienzos de agosto. Ayer añadió que en esta fase lo que quieren es reunirse directamente con el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, «y que nos diga claramente si van a abrir o no las urgencias en Moaña».

El portavoz de la Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, Gabriel Ferral, tomó también la palabra para explicar que siguen en las concentraciones tras 202 semanas «porque sabemos que tenemos razón y parece que solo entienden el idioma de la movilización».

Médicos de tarde

El teniente de alcaldesa alertó también de que a lo largo de la última semana los pacientes del turno de tarde en la Casa do Mar de Moaña sufrieron una mayor carencia de profesionales de la habitual, teniendo que afrontar importantes esperas para encontrar fecha para una cita de atención primaria.