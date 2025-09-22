Santa Ifigenia despide el verano con devoción y sidra

Sorteando un año más la lluvia y certificando que estas fiestas que combinan a la perfección lo lúdico y lo religioso forman parte de la esencia de los buenenses. Santa Ifigenia volvió a reunir a cientos de fieles en torno a la capilla de Santa Cruz en el día grande de los festejos de Banda do Río.

Sea porque su celebración marca el final del verano, por su habitualmente potente cartel o por la devoción que inspira esta santa de orígenes etíopes, parece imposible pensar en Bueu sin hacerlo en las Festas de Banda do Río en honor a Santa Ifigenia. Ayer se vivió el día grande de las mismas, con cientos de fieles trasladándose desde el centro del municipio hasta el entorno del Pazo de Santa Cruz, cuya capilla se erigió en elemento central de los festejos. El pequeño templo acogió la tradicional misa de campaña por la «Moreneta de Bueu», abogada de enfermedades de la piel y quemaduras, y posteriormente su pequeña figura fue sacada a hombros en procesión.

Para entonces, multitud de personas se agolpaban en el recinto religioso y en la subida a Santa Cruz, buscando los mejores huecos para poder atender los oficios religiosos, pero también para cumplir con otra de las tradiciones de estas fiestas, menos votiva, más terrenal: la degustación de la sidra. Y es que tampoco se entenderían estos festejos sin el acompañamiento de esta bebida con la manzana como base. Si un día antes se pudo hacer de manera gratuita gracias a los cerca de 400 litros distribuidos por la organización (la Comisión de Festas Patronais de Bueu), ayer hubo que pasar por taquilla para probar el delicioso néctar traído, como también es tradición, por cosecheros del vecino Marín. Entre los dos puestos repartieron casi 900 litros y alrededor de las dos de la tarde agotaron existencias.

Uno de los puestos de venta de sidra. / Gonzalo Núñez

La Banda de Música Artística de Bueu ya había animado los prolegómenos y se encargó también de hacer lo propio a la salida de la misa y la procesión. Sus acordes solo se vieron alterados por la pirotecnia, anunciando por todo lo alto la fiesta. Pero la misa y la procesión solo fueron una pequeña muestra de la devoción que despierta Santa Ifigenia entre sus vecinos.

Celebración de una de las «poxas». / G. Núñez

Tanto antes como después de los oficios religiosos muchos de los presentes le rendían honores y aprovechaban para pasar pañuelos por su figura, en busca de la milagrosa curación de cualquier dolencia relacionada con la piel. La capilla se hacía pequeña para albergar a todos los que, poco a poco, buscaban ese encuentro con la santa.

Y si de tradición se trata, hay que hablar de las «poxas», en las que se subastaron las ofrendas a la santa, que en el día de ayer fueron únicamente botellas de aceite. Las más caras se vendieron por 20 euros. No faltaban entre los asistentes algunos que no se habían perdido las otras grandes atracciones del cartel, como se podía deducir por sus miradas cansadas. Si Capitol y el Grupo Asia habían extendido la verbena desde la noche del viernes hasta las cinco de la madrugada del sábado, el propio sábado fueron Trébol y Claxon los que repitieron éxito hasta bien entrada esa madrugada de ayer. Ayer mismo (y en esta madrugada) los responsables de bajar el telón eran los integrantes de la orquesta América de Vigo, elegida para amenizar la última verbena. Hasta 2026.