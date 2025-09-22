Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación destina casi 20.000 euros para eventos deportivos en la comarca

Un total de 13 clubes se benefician de la línea de ayudas para actividades

REDACCIÓN

O Morrazo

La Diputación de Pontevedra ha aprobado la concesión de la línea de ayudas a clubes y entidades deportivas para la organización de eventos, con una inversión total de 550.00 euros, de los cuales cerca de 20.000 serán distribuidos entre clubes de O Morrazo.

De este modo, Bueu Atlético y Loita Morrazo reciben entre 1.100 y 1.800 euros para actividades en Bueu. Balonmán Cangas, Luceros, Alondras, Remo Vila de Cangas, Club Náutico de Cangas, Náutico Rodeira y Club Billar Pooleros del Morrazo reciben cantidades entre los 784 y los 2.600 euros. Y en Moaña AD Punta Fondón, Futsal Morrazo, Taekwondo Patiño y SD Samertolaméu entre 800 y 1.900.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents