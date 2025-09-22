La Diputación destina casi 20.000 euros para eventos deportivos en la comarca
Un total de 13 clubes se benefician de la línea de ayudas para actividades
REDACCIÓN
O Morrazo
La Diputación de Pontevedra ha aprobado la concesión de la línea de ayudas a clubes y entidades deportivas para la organización de eventos, con una inversión total de 550.00 euros, de los cuales cerca de 20.000 serán distribuidos entre clubes de O Morrazo.
De este modo, Bueu Atlético y Loita Morrazo reciben entre 1.100 y 1.800 euros para actividades en Bueu. Balonmán Cangas, Luceros, Alondras, Remo Vila de Cangas, Club Náutico de Cangas, Náutico Rodeira y Club Billar Pooleros del Morrazo reciben cantidades entre los 784 y los 2.600 euros. Y en Moaña AD Punta Fondón, Futsal Morrazo, Taekwondo Patiño y SD Samertolaméu entre 800 y 1.900.
