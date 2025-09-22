Una boda con «testigos» en la playa de Agrelo

Deben ser preciosas las fotos de boda que le quedaron a estos novios, el sábado, en la playa de Agrelo, en Bueu. La sesión además tuvo «testigos», que estaban disfrutando de unos cotizados rayos de sol cuando se encontraron con la escena en uno de esos paraísos que son las playas de O Morrazo.

Derroche de posibilidades en la comarca para exprimir el verano

Hoy finaliza oficialmente el verano y los vecinos de O Morrazo han querido exprimirlo hasta sus últimas gotas. Y es que este fin de semana se caracterizó por numerosos actividades de lo más variado. Con opciones para todos los gustos. Desde la sidra y verbena de Santa Ifigenia hasta el deporte en la 21K Costa de Soavela o en la Festa da Bicicleta. El rock sonó en el Lamenteibol Fest y Afamo celebró una jornada de convivencia con las familias de enfermos alzhéimer. Entre las opciones de ocio, hasta hubo fiestas de jubilados en Moaña. ¡Casi no hubo ni tiempo para ver el partido del Celta, con lo apretado que estaba la agenda!