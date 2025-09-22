Álvaro Prieto y Beatriz Fernández triunfan en la 21K Costa de Soavela

Con un día espectacular y un recorrido atractivo como pocos, más de 400 deportistas participaron ayer en la 21K Costa da Soavela, una de las pruebas más duras y vistosas de la comarca, en una edición en la que todo quedó en casa, con triunfo cangués por partida doble con Álvaro Prieto y Beatriz Fernández.

Los cangueses Álvaro Prieto y Beatriz Fernández (ambos del Club Corredoiras) hicieron valer su condición de locales para adjudicarse la victoria en la 21K Costa de Soavela, en una carrera que ambos dominaron de principio a fin. Prieto cruzó la línea de meta parando el cronómetro en una hora, 21 minutos y 46 segundos, con una amplia ventaja sobre el segundo clasificado, Pablo Camescasse, que hizo una hora, 25 minutos y 7 segundos. Completó el podio el moañés Francisco Silva, con una hora, 26 minutos y 53 segundos.

El cangués no dio opción a sus rivales y se marchó en solitario en los primeros compases de una prueba que partía del muelle de Aldán para enfilar por Vilariño, Cabo Home, las playas de Barra, Nerga y Liméns, y finalizar en Massó. Pasó en cabeza por el punto kilométrico 3,5 –lo que le permitió llevarse también el Premio de la Montaña– y llegó tan sobrado que cogió en brazos a su hijo de casi dos años de edad y atravesó la meta con él al colo.

Corredores en un momento de la prueba. / FDV

Fernández, por su parte, completó los algo más de 21 kilómetros de recorrido en una hora, 40 minutos y 33 segundos, entrando en la línea de meta por delante de la también canguesa Leticia Vilas, que hizo una hora, 42 minutos y 13 segundos. La tercera plaza fue para Delia Villalba, con una hora, 53 minutos y 18 segundos. Tampoco tuvo demasiada oposición la atleta del Corredoiras.

En categoría sénior los ganadores fueron Pablo Camescasse y Aroha Bar; en veteranos 1 repitieron los ganadores de la carrera absoluta, Prieto y Fernández; en veteranos 2 lo hicieron Águeda Ramírez y Jorge Janeiro; y por equipos se impuso el Amigos Corredoiras con 4 horas, 40 minutos y 55 segundos. En cuanto a la andaina, esta partió desde la caracola de la Costa de Soavela para finalizar también en la antigua conservera de Massó.

Al término de la prueba, la organización repartió en la línea de meta callos y cerveza entre los participantes.